Ex atacante de Universidad de Chile ingresó en estado grave y quedó internado en el Hospital Sotero del Río.

El ambiente azul quedó preocupado durante el día jueves, tras conocerse que el ex delantero de Universidad de Chile, Sandrino Castec, estaba complicado en su estado de salud, lo que lo llevó a ser hospitalizado.

Según información que recabó muy temprano nuestro portal BOLAVIP CHILE, el Bombardero de 63 años entró de urgencia en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Sotero del Río. Reinaba la incertidumbre, donde el ídolo de la U estaba grave y con mucha incertidumbre sobre su recuperación.

Ex compañeros, jugadores y los mismos hinchas manifestaron su preocupación a lo largo de la jornada dejando mensajes de una pronta recuperación para el ex goleador de los azules.

La actualización del estado de salud de Sandrino Castec

No obstante, no había mucha información durante este viernes y se esperaba la visita médica para eso de las 14 horas y tener un nuevo parte en relación a cómo ha estado el ex futbolista.

Pues bien, durante la presente jornada, las noticias son bien esperanzadoras y según lo que pudo averiguar nuestro portal, Castec ha presentado una leve mejoría en relación a cómo ingresó al recinto asistencial.

“Su evolución ha sido favorable y hoy salió del coma inducido y sigue reaccionando adecuadamente al tratamiento”, fue la notificación respecto al actual estado del ex atacante.

Además, fue extubado el día de hoy (viernes) en la mañana, por ende esta sin sedación, vigil y cooperador. Esta recibiendo el tratamiento indicado, a la espera que siga evolucionando bien, fue parte del último reporte dado a conocer por los familiares a amigos y cercanos, mientras continúa con su problema renal, pero controlándose el shock séptico, por lo cual tuvo que ser internado.

Se espera entonces, que siga mejorando el otrora goleador de la U.

Castec, en sus años de jugador (Archivo)

Universidad de Chile en alerta en un mes de recuerdos

Sin duda alguna, abril es un mes difícil de masticar para la U. En este mes, hace dos años, partió uno de los máximos ídolos de la institución, Leonel Sánchez. Precisamente, en estos partidos el club ha recordado al referente institucional, utilizando una camiseta negra cada vez que sale al campo de juego.

Esta vez, imploran por una pronta recuperación de Sandrino Castec. El histórico delantero aún debe volver a ver al club campeón luego de siete años de sufrimiento. Por ello, la U espera que salga de esta pesadilla y vuelve al Estadio Nacional para, eventualmente, bajar la estrella número 19.

¿Cuándo juega la U?

El siguiente partido de la U será contra Palestino el domingo 21 de abril. Comenzará a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.