Universidad de Chile disipó cualquier atisbo de duda sobre su condición de candidato al título el día de ayer donde, sin hacer el mejor partido del Campeonato Nacional 2024, de igual manera terminó llevándose los tres puntos ante Unión Española.

“Esta U es diferente a la de muchos años atrás, se jugó ante un buen rival y que venía de ganar muy bien. La U le tomó el ritmo a lo que es jugar un partido importante y quedó demostrado la fecha pasada”, analizó el histórico Sandrino Castec para Bolavip Chile.

Sandrino alaba la recuperación de la mística azul. | Foto: Photosport

El ex jugador azul le pide a la U no marearse por el triunfo de ayer y mirar hacia adelante, pero dejando muy en claro que la U recuperó la mística extraviada: “El que viene va a ser más importante, pero esta U tiene otra mística. No puedo hablar de puntos bajos y si no anduvo como se pensada, fue porque también jugó ante un gran rival”, puntualizó.

Castec no quiso dejar en el olvido al gran artífice que tiene Universidad de Chile en su renacer: Gustavo Álvarez. El ex técnico de Huachipato le ha dado un sello único a la U y le devolvió la alegría al vilipendiado pueblo azul que venía de pasar rabias.

“Es importante cuando el que manda el buque tiene clarita la película. Lo conversé con mucha gente y Álvarez tiene voz de mando y las cosas se hacen como él dice”, dijo en el cierre alabando al estratega de los azules.

Universidad de Chile mira a todos desde arriba

Universidad de Chile marcha primero en el Campeonato Nacional 2024 con 19 puntos, tres más que Deportes Iquique y nueve más que Colo Colo, el archirrival de los azules quienes fueron humillados ante Ñublense en el sur del país.