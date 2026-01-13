Francisco ‘Paqui’ Meneghini llegó a Universidad de Chile hace un par de semanas y de inmediato tomó decisiones: no contará con Leandro Fernández ni Sebastián Rodríguez, quienes ya salieron del club pese a haber tenido contrato vigente.
Fue el uruguayo quien habló con la Radio El Espectador Deportes y aseguró que “Tenía opción de quedarme, tenía un año de contrato, pero llegó un nuevo entrenador y por un tema familiar, se tomó la opción de volver a Uruguay para establecerme”.
El charrúa repasó lo que fue su paso por el Romántico Viajero diciendo que “Ya me había venido a buscar en otras ocasiones, y estaban peleando la Copa Sudamericana. Me sedujo lo deportivo y decidí venir. Hicimos un lindo año”,
“Pero me costó más, por la realidad que viví. Siempre soy el que más juega. Allá en la U de Chile, el equipo venía con ritmo y me costó entrar. Cuando lo hice, lo hice bien. Fui titular en los cuartos de final, pero después me tocó salir”, agregó.
En el cierre, da pistas sobre su futuro: “Los equipos ya están armados y es difícil encontrar club. Ya tuve una charla con Peñarol y con otro club de afuera. Me costará entrar en los entrenamientos, pero hay que ir partido a partido. Espero esta semana ya tomar mi decisión”, remató.
En síntesis
- El entrenador Francisco Meneghini decidió no contar con Leandro Fernández ni Sebastián Rodríguez en la U.
- Sebastián Rodríguez rescindió su contrato vigente con Universidad de Chile para regresar a su país.
- El volante uruguayo confirmó negociaciones con el club Peñarol para definir su futuro profesional.