El uruguayo Fabrizio Formiliano fue uno de los refuerzos que llegó a Universidad de Chile en agosto de 2024 con altas expectativas, pero su paso por el Romántico Viajero terminó siendo discreto y sin el protagonismo que se proyectaba al momento de su arribo.

Tras no lograr consolidarse en el proyecto deportivo de la U, el defensor fue enviado a préstamo a Unión Española, donde sí logró continuidad y se transformó en una pieza importante del elenco hispano, compartiendo la zaga con el venezolano Bianneider Tamayo, pese al descenso del club a la Primera B.

Con ese escenario, el futuro de Formiliano quedó definitivamente lejos del Centro Deportivo Azul, situación que terminó de resolverse en las últimas horas.

Formiliano alcanzó a disputar 19 partidos con la camiseta de la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Fabricio Formiliano tiene nuevo club en Uruguay

A través de sus redes sociales, Montevideo Wanderers confirmó oficialmente al zaguero como nuevo refuerzo para la próxima temporada, sellando así su regreso al fútbol uruguayo tras su paso por el balompié chileno.

El defensor de 31 años buscará relanzar su carrera en el elenco Bohemio, que apuesta por su experiencia y recorrido internacional para fortalecer la última línea del equipo de cara a los desafíos venideros.

De esta manera, Formiliano cierra un ciclo sin mayor brillo en el fútbol chileno, con la ilusión de reencontrarse con la regularidad y el protagonismo en su país natal.

