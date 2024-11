Se le sale la cadena a referente de Universidad de Chile: "Una vergüenza, Colo Colo no respeta las bases"

El Tribunal de Disciplina ya emitió el fallo y que durante este miércoles se dará a conocer, pese a que ya se filtró la información y da cuenta que el organismo acogió la denuncia de Universidad de Chile, pero que finalmente no tuvo la mayoría requerida para validarla.

El mundo azul lamenta la situación, ya que era una posibilidad de pelear el título a falta de una fecha, donde Colo Colo tiene la primera opción de quedarse con la copa de campeón.

Pero los ex jugadores de la U reaccionan al veredicto y algunos, con bastante molestia. Es el caso de Cristián Olguín, quien en conversación con BOLAVIP CHILE expresó toda su decepción, en duros términos de lo que significa este veredicto.

“Una vergüenza, vergüenza ajena. Colo Colo no respeta las bases y se ve que están coludidos con la ANFP”, señaló de manera tajante el ex delantero de los laicos.

No quedándose ahí, reiteró que tanto es la ayuda en cancha, que desde luego, sería en el Tribunal. “Sinvergüenzas y así como les cobran penales todas las semanas, se veía venir que el fallo sería favorable a Colo Colo”, apuntó el recordado Cepillín.

¿Qué debería hacer la U?

Desde luego, existe la opción que los universitarios apelen en la Segunda Sala, algo que, según Olguín, debiese ir más allá donde tendría que llegar a un organismo aún mayor.

“Estoy molesto al igual que todos, no solo la gente de la U, si no que todos saben que están coludidos. La U debe apelar e incluso a la FIFA”, aseveró el ex atacante a nuestro portal.

Finalmente, sostuvo que “se deben cumplir las bases, a los clubes chicos por no cumplir los sancionan y a Colo Colo no. Es una sinvergüenzura”, reiteró una vez más, Cristián Olguín.