En el Centro Deportivo Azul, Universidad de Chile comienza a prepararse con intensidad de cara a la temporada 2026, en la que el equipo dirigido por Francisco “Paqui” Meneghini deberá afrontar la Liga de Primera, Copa Sudamericana, Copa de la Liga y Copa Chile.

En este contexto, varios jugadores del plantel laico han sido vinculados a rumores de mercado, generando atención tanto en medios como entre los hinchas. Sin embargo, el que más destaca es Lucas Assadi.

El volante formado en la U ha sido foco de interés internacional, especialmente desde que surgieron versiones que lo vinculan con un posible traspaso al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.

A pesar de estos rumores, la dirigencia azul busca mantener a sus figuras y asegurarse de que los jugadores que forman parte del proyecto 2026 sigan comprometidos con el club.

Lucas Assadi deja un mensaje motivador en Instagram

En las últimas horas, Assadi compartió una historia en su cuenta de Instagram que llamó la atención de los hinchas. En la publicación se le ve entrenando con la U, mientras de fondo suena la canción Con Todo Respetillo de Joss Favela y Luis R. Conrique, que contiene letras motivadoras.

“Si supieran que apenitas vamos empezando. Lo mejor viene en camino, lo estoy decretando. Acostúmbrense a mirarnos siempre trabajando”, fue la parte de la canción que eligió Assadi para su story.

La historia que subió el volante de la U | FOTO: Insragram

El gesto del mediocampista refuerza la percepción de que, pese a los posibles intereses extranjeros, su foco principal sigue siendo el trabajo diario y en consolidar al equipo de Meneghini, dejando un mensaje motivador para los hinchas.

