Universidad de Chile mantiene en incertidumbre la continuidad de Lucas Assadi. A pesar de que la promesa de 21 años tiene contrato vigente, ha trascendido que despierta el interés de distintos equipos en el mercado de fichajes.

Uno de ellos, Atlético Mineiro. El elenco de Minas Gerais habría posado su atención sobre el seleccionado chileno, lo que fue aclarado por un periodista brasileño: no es la primera opción.

Al menos, así lo informó Guilherme Frossard a través de su canal de YouTube. La joya nacional está en carpeta del club dirigido por Jorge Sampaoli, pero se está priorizando otra alternativa en su puesto.

Es más, el comunicador se aventuró a asegurar que dicha figura (no mencionada) es, incluso, mejor que el jugador de Universidad de Chile. Por ello y por el momento, no se presenta una oferta dirigida hacia el Centro Deportivo Azul.

Cabe destacar que, por contraparte, se reveló una propuesta desde el Maccabi Haifa (Israel) por el crack estudiantil. Habrá que esperar por una respuesta concreta desde La Cisterna.

Lucas Assadi es la gran atracción de Universidad de Chile en el mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el mediapunta mencionado disputó una totalidad de 30 encuentros con la escuadra azul. En dichos enfrentamientos, logró anotar 10 goles y asistir en seis ocasiones.

Cabe consignar que su contrato con Universidad de Chile rige hasta diciembre de 2026. Por ende, en caso de querer contar con Lucas Assadi, las grúas extranjeras tendrán que negociar con la cúpula laica.

En resumen:

Aunque el nombre de Lucas Assadi ha sonado con fuerza en las oficinas del Atlético Mineiro, la realidad en Brasil es distinta a lo esperado.

Según informó el periodista brasileño Guilherme Frossard, el club de Belo Horizonte tiene otras prioridades: