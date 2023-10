Mucha expectación había en el Centro Deportivo Azul (CDA) hace algunos años por el delantero Cristóbal Muñoz, quien tuvo regularidad con el colombiano Santiago Escobar al mando del equipo laico, pero lo cierto es que cada vez se fue apagando más.

Y es que tras la llegada del entrenador argentino Mauricio Pellegrino a la banca de la Universidad de Chile, el futbolista de 21 años fue perdiendo protagonismo e incluso en el último mercado de pases se habló de un posible préstamo a algún club nacional, algo que finalmente no aconteció.

Muñoz participó en varios encuentros en la Universidad de Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Es por esto que fue enviado a la categoría de Proyección y ahí el espigado atacante no fue citado en la primera parte del torneo y recién este segundo semestre volvió a estar en las nóminas de Sebastián Miranda.

El joven DT azul estuvo este jueves conversando con el programa La Magia Azul y en dicho espacio contó todo el drama que tuvo que pasar Muñoz en el último tiempo.

“Cristóbal Muñoz fue parte del Primer Equipo durante mucho el tiempo y participó en partidos, pero este año se optó por bajarlo a la Proyección lo que produjo una desmotivación en él y no estaba muy contento en el club”, señaló.

“Yo me acerqué a él y le dije que lo iba a entrenar como uno más del grupo y él me dijo que por un tiempo no quería competir porque estaba desmotivado y de a poco lo hemos ido reencantando. Él ha puesto mucho de su parte y hoy día está muy bien”, añadió.

“Yo estoy muy contento por este cambio que ha tenido y hemos intentado darle las herramientas para que él pueda sentir esas ganas de jugar, de motivarse para que le guste esta profesión y estamos contentos con lo que hemos logrado. Yo lo considero un líder muy positivo y psicológicamente está muy fuerte y ojalá pueda tener una nueva oportunidad en el club”, cerró.

¿Cuántos partidos ha disputado Cristóbal Muñoz con la camiseta de la Universidad de Chile?

El jugador representado por Vibra Fútbol ha jugado 8 encuentros desde su debut en el profesionalismo con la camiseta del Romántico Viajero.