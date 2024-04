Todos valoran a Universidad de Chile luego de su gran inicio de torneo que lo mantiene como único líder e invicto del Campeonato Nacional de Primera División con 19 puntos, en un arranque como hace mucho no se veía en la U.

Algo que destacan ex futbolistas y uno de ellos fue el ex central de Cobreloa y Santiago Wanderers, Sebastián Roco, quien en diálogo con BOLAVIP CHILE reconoció el trabajo del técnico Gustavo Álvarez señalando que ve a un equipo muy tranquilo de la mano del argentino.

“La U tiene un funcionamiento claro y esa tranquilidad se la dio Álvarez, cuando vemos a su equipo vemos a una U tranquila. No se desespera, traían una mochila pesada de los últimos años y han mostrado esa solidez que les permite estar arriba”, afirmó el ex seleccionado nacional.

Ahondando en aquello, cree que los azules son un cuadro consistente y que solo se preocupan del certamen loca, mientras que equipo como Colo Colo les puede pasar la cuenta tener que competir en torneos internacionales.

“La U es un sólido y justo líder, con un plantel muy equilibrado con dos jugadores por puesto y están abocados solo al torneo nacional y no como otros como Colo Colo, que están en copa y han perdido puntos y la U no, trabaja semana a semana pensando en el torneo y eso los puede ayudar en el desarrollo del mismo”, manifestó Roco.

La “pelea” de su hijo Bastián con Leandro Fernández

También, el ex futbolista tuvo palabras para la situación que vivió su hijo Bastián Roco con Leandro Fernández y fue cuando el argentino le miró la camiseta a modo de “ninguneo”. El ex central sacó el habla y le restó importancia.

“Lo conversé con él y me dijo que no se dio cuenta de lo que le había dicho. Le pregunté y me dijo que no sabía, además que eso no lo sacó del partido. Fernández no fue factor en el triunfo, lo mandaron a tapar la salida de Bastián y no fue determinante dentro del resultado. Le dije que esas cosas pueden pasar”, sentenció el otrora deportista.

Bastián Roco, titular ante la U (Photosport)

Y sobre el nivel que muestra el actual jugador de Unión Española, dijo estar “contento con el nivel individual de Bastián, luego de un año complejo donde no sumó muchos minutos y que en estas primeras fechas haya tenido una continuidad siendo valorado, es importante y orgulloso de sus primeros pasos”, cerró así Roco.