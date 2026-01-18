Hace unos días en la Universidad de Chile dieron a conocer la salida del volante uruguayo, Sebastián Rodríguez, quien no sigue en el club para este 2026 tras no estar en los planes de Francisco Meneghini.

Por esto, desde el club decidieron acelerar su salida en este mercado y llegaron a un acuerdo con el jugador para poner punto final a su etapa en el club, tras no cumplir con las expectativas en su llegada.

Con esta salida, el ‘Bigote’ para este 2026 debía buscar un nuevo club para esta temporada dentro de este mercado de pases, el que parece estar muy cerca de abrochar.

Según informó el periodista Guillermo López en su cuenta de ‘X’, Sebastián Rodríguez tenía todo encaminado para volver al fútbol uruguayo y ser nuevo refuerzo de Danubio.

Rodríguez seguiría su carrera en Uruguay | Foto: Photosport

“Sebastián Rodríguez jugará en Danubio. La negociación avanzó rápidamente y se cerró en pocos días. Hubo sondeos de otros equipos, pero el volante priorizó el regreso al club que lo formó”, informó en sus redes.

Se espera que en las próximas horas se pueda oficializar la llegada de Sebastián Rodríguez a Danubio, club en el que seguirá su carrera y buscará dejar atrás lo que fue su triste paso por la Universidad de Chile.

