La U no levanta donde tan solo han sumado uno de los últimos 18 puntos en disputa y con la derrota ante Unión La Calera del viernes pasado, el ánimo no es lo de los mejores en Universidad de Chile que llega así, al Superclásico del fútbol nacional ante Colo Colo.

Intentando analizar la situación y buscando respuestas, Bolavip Chile dialogó con el histórico entrenador de nuestro balompié, Raúl Toro, quien hizo un detallado diagnóstico de lo que según él, son los factores que inciden en la baja del rendimiento estudiantil.

La primera evaluación fue en la defensa, donde no duda en señalar que la ausencia de Matías Zaldivia es la real causa del declive azul y usando un chilenismo, explicó el problema en la zaga que viven los de Mauricio Pellegrino. “Si a la U le sacas tres o cuatro jugadores se viene abajo el equipo, Zaldivia es el que afirma atrás con Casanova, pero si no está Zaldivia queda la c*g*da”, expresó Toro.

En relación al momento de Lucas Assadi y Darío Osorio, a quienes la gente quería ver juntos en la cancha, pero que no han podido ser determinantes como se esperaba. Según el profesional, ambos son jugadores laguneros.

“Para arriba no dan tres pases seguidos. Tanto Assadi como Osorio son laguneros, hacen una buena, tres malas y así no se puede. Cuando uno es mediocampista, debe hacer jugar al equipo, sentenció el ex entrenador de Audax Italiano.

Para Toro, Assadi y Osorio son laguneros (Photosport)

Los últimos dardos apuntaron al atacante argentino, Leandro Fernández, quien según el técnico, siempre pasa adelantado y eso demuestra su individualismo, por sobre lo grupal.

“Lo otro que no puedo creer es lo del 9 argentino, ese cabro siempre queda en off side, ¿Pellegrino le dirá? En el gol anulado a Domínguez ante Curicó en un tiro libre, él estaba adelantado. Ese cabro como que no piensa, no es colectivo, lo bueno es que se da vuelta y le pega porque tiene buen remate, pero si no lo dejan girar, pierde”, concluyó Toro.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.