El último lunes, se conoció que Universidad de Chile como club, se unió a la denuncia del juez, Héctor Jona, quien acusó a Colo Colo por la presencia de su coordinador en una zona de exclusión portando un aparato electrónico, en el duelo donde los albos derrotaron por dos a uno a Huachipato, el pasado domingo 13 de octubre.

Lo que se debe hacer o intenta hacer en la U, es comprobar que aquel dispositivo era para mantener contacto o no con el entrenador argentino, Jorge Almirón, quien estaba suspendido y se encontraba en una cabina de transmisión del Estadio CAP Acero.

Desde luego, la sola posibilidad que al Cacique le resten puntos por esta situación y que eso permita que los laicos se coronen como campeones, a muchos no les parece.

Así, lo dejó de manifiesto el ex técnico azul, César Vaccia, quien señaló que no se vería bien alcanzar un logro de esa manera. “Aún entendiendo que es algo lícito, que se puede hacer, pero desde el punto de vista deportivo no se ve bien“, dijo el DT a BOLAVIP CHILE.

Vaccia: “No le veo asidero”

Ahondando en su anterior reflexión, el estratega sostuvo que “la U, perfectamente puede ganar el torneo sin necesidad que a Colo Colo le puedan restar puntos, desde el punto de vista administrativo. Insisto, es válido, está bien, pero no me gusta esa forma”, reiteró Vaccia.

El sanantonino dejó en claro que este escenario, puede dejar muy mal parada a la U como institución. “Al final, vamos a desprestigiarnos. O sea, si a Colo Colo le restan puntos y nosotros somos campeones, se ve feo”, afirmó.

Finalmente, revivió un episodio similar que ocurrió este año en el fútbol chileno. “A La Calera le quitaron el punto, fueron al TAS y se lo devolvieron. No le veo asidero, se pierde mucho en prestigio, hay que ganarlo en cancha”, concluyó César Vaccia a nuestro portal.

Vaccia, no quiere salir campeón por secretaría (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El próximo encuentro de Universidad de Chile será en condición de visita ante Ñublense, en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán válido por la penúltima fecha del torneo. El duelo, se jugará el domingo 3 de noviembre a las 18 horas.