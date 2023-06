Una verdadera fiesta se vivió en el Estadio Sausalito de Viña del Mar tras la goleada de la selección chilena ante su similar de República Dominicana por cinco tantos a cero, en el segundo de los tres partidos programados para este mes de junio.

Y una de las situaciones que más llamó la atención fue que el técnico Eduardo Berizzo dejó fuera de este duelo a dos jugadores de Universidad de Chile, Matías Zaldivia y a Lucas Assadi generando muchas reacciones en la parcialidad de la U.

No obstante, apareció un tuitero denominado @LoboVilIage , quien dio su particular parecer y para eso, retrocedió once años en el tiempo y tiene que ver con la final del Apertura 2012, en la cual los azules vencieron a O’Higgins, momento en el que el Toto era el entrenador de los celestes.

“Cada vez estoy más convencido de que Berizzo citó a Campos, Zaldivia y Assadi para favorecer a O’Higgins en la llave de Copa Chile… nos tiene rencor por la Final 2012, aún”, señaló la mencionada cuenta.

Pero no todo quedó ahí y reiteró sus palabras, momentos más tarde ¿Por qué será que Berizzo cita a Campos, Zaldivia y Assadi justamente cuando nos enfrentamos en Copa Chile en partido único vs O’Higgins y no los hace jugar? Ah, ya entendí…” repitió acompañando sus palabras con una imagen del gol de Guillermo Marino, en aquella oportunidad.

Berizzo en la final del año 2012 (Captura CDF)

Más allá de todo, los tres futbolistas son parte de la delegación de La Roja que viajará a Bolivia para medirse ante la selección altiplánica este martes en el último partido amistoso y que será la previa al estreno en las clasificatorias mundialistas.