Terremoto en Universidad de Chile luego de conocerse que Daniel Schapira, junto a su hijo Eduardo, máximos opositores a Michael Clark, comunicaron este lunes que iniciarán el proceso de venta de sus acciones en Azul Azul.

La familia Schapira había ingresado a la concesionaria en 2023 y, desde entonces, se posicionó como uno de los principales focos de oposición al bloque liderado por Michael Clark. Las discrepancias con el actual presidente de Azul Azul fueron recurrentes y, en más de una oportunidad, se expresaron de manera pública, generando intensas controversias al interior de la institución.

Actualmente, los Schapira controlan el 21,44% de la propiedad accionaria y, a través de un comunicado, detallaron los motivos que los llevaron a tomar esta determinación, abriendo así un nuevo escenario en la estructura dirigencial del club azul.

Daniel Schapira comunicó su adiós de Azul Azul.

Fuerte comunicado que remece a Azul Azul

“La forma en que el club ha sido administrado en los últimos años, junto con decisiones que no compartimos y cuyos resultados han sido evidentes tanto en lo deportivo como en lo institucional, ha generado en nosotros una profunda desilusión”, comentó de entrada en un comunicado.

“A ello se suman los malos ratos, la frustración sostenida que esta situación nos ha hecho vivir, y las desgastantes controversias y litigios que hemos tenido que afrontar, circunstancias que nos han llevado a concluir que nuestra permanencia como accionistas ya no resulta coherente con nuestras convicciones ni expectativas iniciales”, agregó.

Asimismo, aseguró que “somos plenamente conscientes de que esta decisión implica asumir pérdidas económicas relevantes, las que estamos dispuestos a aceptar con tal de cerrar una etapa que, lejos de la ilusión con la que comenzamos, se ha transformado en una experiencia ingrata”.

La decisión de Schapira llega en un momento complejo para el Romántico Viajero, luego que hace unas semanas la CMF aplicara una multa millonaria e inhabilitara a Michael Clark por cinco años debido al caso Sartor.

