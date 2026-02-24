Francisco ‘Paqui’ Meneghini ha tenido un arranque de ciclo para el olvido en Universidad de Chile, donde cayó de manera estrepitosa en un compromiso de pretemporada ante Universitario de Perú y en el torneo local no sabe de victorias.

Tres empates y una derrota es el registro del cuadro azul en la Liga de Primera, lo que actualmente lo tiene en el puesto número 12 más cerca de pelear el descenso que en la parte alta de la tabla con Huachipato y Colo Colo, su próximo rival.

Es precisamente por la complejidad de los dos próximos partidos que tiene la U que el futuro de Paqui Meneghini en el CDA bien podría darse por terminado en menos de 10 días, según reveló El Deportivo del diario La Tercera.

El citado medio asegura que, incluso, ya hay día y hora para resolver el futuro del DT: “En La Cisterna reconocen que los próximos resultados serán determinantes para la continuidad del entrenador”, dicen.

“Un escenario de derrota ante el archirrival y una posterior eliminación internacional abriría de manera concreta la puerta a una salida anticipada del proyecto”, suman respecto a lo que se viene para la U.

Cabe recordar que Universidad de Chile visitará a Colo Colo este 1 de marzo y el 4 del mismo mes recibe en el Estadio Nacional a Palestino por la Copa Sudamericana. Así, el miércoles 4 de marzo cerca de las 11:30 PM podría haber novedades con el futuro del DT.

