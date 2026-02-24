Universidad de Chile consiguió un amargo empate el domingo pasado ante Deportes Limache por la Fecha 4 de la Liga de Primera, donde los azules estuvieron en ventaja buena parte del compromiso, pero les empataron en los minutos finales.

Ahora, Francisco ‘Paqui’ Meneghini tendrá 10 días de miedo junto al conjunto azul: debe visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental y luego recibir a puertas cerradas a Palestino para determinar su pase -o no- a la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Paqui está con el agua hasta el cuello en la U. | Foto: Photosport

Sobre el futuro del DT se refirió Pablo Flamm, periodista y conductor de De Fútbol Se Habla Así en D Sports: “Puede ser muy importante para Meneghini, porque después del clásico se juega la clasificación ante Palestino en Copa Sudamericana. Puede llegar fortalecido o herido”, dijo.

Flamm, incluso, hace eco de un trascendido que pone en peligro la estadía de Paqui en el CDA: “Hay trascendidos respecto a que en Azul Azul son esos dos partidos los que marcarán la continuidad o una posible salida de Universidad de Chile”.

Lo cierto es que Universidad de Chile marcha en el puesto 12 de la Liga de Primera y una caída ante los albos y no lograr la clasificación en Copa Sudamericana podría ponerle fin de manera anticipada a su ciclo en la U.

En síntesis

Francisco Meneghini arriesga su continuidad en Universidad de Chile tras empatar contra Deportes Limache.

El club azul ocupa actualmente el puesto 12 en la tabla de Liga de Primera.