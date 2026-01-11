Universidad de Chile continúa ajustando cada una de las piezas de su plantel con el objetivo de fortalecer zonas clave del equipo que ahora conduce Francisco “Paqui” Meneghini, y el mediocampo asoma como una de las principales prioridades para el cuerpo técnico.

En ese contexto, la llegada del mediocampista paraguayo Lucas Romero, proveniente de Recoleta FC, apunta a entregarle mayor equilibrio, intensidad y orden al funcionamiento colectivo del cuadro azul, especialmente en una zona neurálgica del campo.

Sin embargo, al tratarse de un nombre poco conocido para el hincha bullanguero, la pregunta comienza a instalarse con fuerza en el mundo laico: ¿a qué juega el volante de 23 años llamado a sostener el mediocampo de la U?

Lucas Romero ya se puso la camiseta de la U | FOTO: Universidad de Chile

Así describen en Paraguay a Lucas Romero, el nuevo refuerzo de la U

En conversación con Bolavip Chile, el periodista paraguayo Gabriel Luraghi, de Radio 1º de Marzo, entregó un detallado análisis sobre el nuevo refuerzo del Romántico Viajero, subrayando su importancia dentro del funcionamiento del equipo.

“Lucas Romero es un volante central que se caracteriza principalmente por la intensidad y el despliegue. No es un jugador vistoso en lo estético, pero sí muy importante en el funcionamiento del equipo. Es de estos futbolistas que el equipo lo siente muchísimo cuando no está”, explicó.

Luraghi profundizó en el perfil mixto del mediocampista y en su fuerte vocación defensiva, remarcando su capacidad para ordenar al equipo desde el centro del campo. Es un mediocampista mixto, con mucha vocación defensiva. Corre todo el partido, presiona, recupera pelotas y ordena el equipo desde el medio. Tiene buena lectura táctica: sabe cuándo achicar, cuándo meterse entre los centrales y cuándo saltar a presionar”, añadió.

Respecto a su relación con la pelota, el comunicador fue claro en marcar que Romero no es un creador clásico, sino un futbolista que prioriza la simpleza y la continuidad del juego. “Con la pelota no es un creador clásico, no es el típico 10 ni el volante que mete pases filtrados todo el tiempo. Lo suyo es el primer pase seguro, jugar simple, darle continuidad al juego y liberar a los compañeros más creativos. En ese sentido, es un futbolista muy confiable”, sostuvo.

Incluso, Luraghi se permitió una comparación para dimensionar mejor su estilo dentro de la cancha. “Si hay que compararlo, se asemeja mucho a Iván Marcone en su mejor momento. Incluso a un Leonel Vangioni cuando jugaba de volante. Intensidad, sacrificio y compromiso táctico. También tiene algo del estilo de Rodrigo De Paul, salvando las distancias: más defensivo, pero sin tanta llegada al área”, apuntó.

Finalmente, el periodista paraguayo cerró su análisis con una definición que resume el perfil del nuevo refuerzo azul. “Lucas es un volante de equipo, de confianza. De esos jugadores que todo entrenador quiere tener en su equipo”, sentenció.

