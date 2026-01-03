Francisco Paqui Meneghini no solo trabaja en la conformación del plantel de Universidad de Chile cara a la temporada 2026, sino que también pone especial énfasis en el desarrollo de las divisiones menores, un pilar histórico en la identidad del club laico.

En ese contexto, el director técnico azul tomó una importante medida antes de comenzar la pretemporada. ¿Cuál fue? Convocar a 25 jugadores juveniles para conocerlos y ver si podrán ser de ayuda en lo que se le viene a la U.

Fue en dicha citación que el ex DT de O’Higgins protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales y que dejó en evidencia la importancia que le asigna al trabajo formativo dentro del Romántico Viajero.

Paqui Meneghini conversando con los jugadores de la U | FOTO: Universidad de Chile

Francisco Meneghini les habla fuerte y claro a los juveniles de la U

En el registro viral, Meneghini fue directo y sin rodeos con los juveniles del Chuncho, apuntando a la mentalidad con la que deben enfrentar su proceso formativo en la U.

“¿Cuál es la idea? Lo que necesito que transmitan, lo que necesito sentir de parte de ustedes, es que dan lo que sea por jugar un segundo en la U. No el ‘no, que me dieron cinco minutos’. Acá te dan un minuto y es un montón”, expresó el entrenador azul, marcando el estándar de exigencia.

En esa misma línea, el DT fue aún más claro al explicar la realidad de muchos jóvenes que no logran consolidarse: “Hay un montón de jugadores que vuelven de préstamo, ya se fueron y probablemente no sean nunca jugadores de la U, o al menos no en el corto plazo. Capaz que tengan que dar la vuelta larga”.

John Cortés es uno de los grandes talentos de la U | FOTO: Universidad de Chile

El adiestrador trasandino también puso el foco en la valoración del lugar que hoy ocupan los juveniles en el club: “Ustedes que tienen 17, 18, 19 o 20 años y están acá, necesito que transmitan que valoran el espacio. Que se levanten en la mañana con ganas de entrenar porque están en la U, no para después irse a préstamo y recién ahí valorar lo que tenían”.

Finalmente, el estratega fue enfático en que el tiempo de espera no existe en el fútbol de alto nivel: “Tenemos que acelerar ese proceso. Tiene que ser ahora. Después el rendimiento es decisión mía, pero necesitamos eso. Y por eso estamos acá”.

Un mensaje potente, crudo y realista, que explica por qué sus palabras conectaron con los hinchas y rápidamente superaron las 294 mil visualizaciones, transformándose en una señal clara del camino que busca instalar Meneghini en el futuro azul.