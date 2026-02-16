Universidad de Chile no encuentra el rumbo en la Liga de Primera 2026. El cuadro azul sigue sin sumar triunfos en la competencia local y tiene un complejo panorama en su lucha por el título.

Por ello, Héctor “Tito” Awad perdió la paciencia y reaccionó en los micrófonos de BOLAVIP Chile. El periodista y furibundo hincha del conjunto estudiantil estalló por el nivel de su querido equipo.

En primera instancia, cuestionó la ausencia de Lucas Romero. Para él, no hay razones para que el mediocampista paraguayo esté fuera del once inicial tras arribar en esta temporada.

“Hay cosas que no entiendo de Paqui (Meneghini). Por último, se hubiera hecho el loco con Lucas Romero en el primer partido. Ya, sí, tiene que trabajarlo y meterlo en el esquema, pero jugó el descueve“, reflexionó.

Luego, agregó: “Es un capricho personal, yo creo que no le gusta y lo trajo la directiva, pero él lo tiene que haber visado de alguna manera. Entonces, no entiendo que no juegue”.

En primera instancia, Tito Awad pidió la titularidad de Lucas Romero. (Foto: Universidad de Chile)

Criticó a esta figura de Universidad de Chile

Finalmente y luego de tal introducción, Tito Awad realizó un breve ejercicio. ¿El volante guaraní es inferior a su principal competencia? El comunicador fulminó a una pieza estelar.

“Todos podemos querer hasta el fin del mundo a Israel Poblete, pero es un jugador normal nomás (…) Esas son las cosas en las que se está cayendo Paqui Meneghini”, concluyó la voz radial.

En resumen: