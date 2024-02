Universidad de Chile pasó por adversidades ante Audax Italiano, pero logró sacar adelante el partido y quedarse con un triunfo por 1-0 en el Estadio Nacional por la segunda fecha del Campeonato. Tito Awad rescató la victoria de los dirigidos por Gustavo Álvarez.

“Creo que se sacaron una presión de encima. Había mucha presión por el debut de la U, había mucha pasión porque se jugaba de nuevo en el Estadio Nacional. Llegaron 31 mil y tantas personas”, expresó el reconocido comentarista azul en diálogo con BOLAVIP.

El comunicador reconoció una superioridad del conjunto Itálico en el primer lapso: “Audax nos maniato en el primer tiempo, jugó mejor que nosotros incluso. Los jugadores de la U aparte de la oportunidad de (Lucas) Assadi en el palo, no tuvieron ninguna otra”.

“Nos cerraron los espacios, nos quitaron la pelota. Los jugadores no se atrevian ni siquiera ir en el mano a mano, ni encarar, ni ninguna cosa. Fue un primer tiempo que si alguien merecía ganar era Audax, en los primeros 45-48 minutos jugados”, añadió.

Héctor Awad sobre la posición de Marcelo Díaz

El comentarista se refirió a cómo los Azules lograron salir de la adversidad ante Audax Italiano: “Ahora la U demostró algo que todos tenemos dentro en el corazón y por lo que amamos a la U. Cuando expulsan a Pons que es bastante rara la expulsión, pero bueno. Uno podía pensar, si estábamos inferior futbolísticamente hablando con 11, qué va a pasar con 10. Resulta que la U sacó lo que tiene adentro, en su ADN”.

“El técnico tiene que ver, porque tuvo errores no sacó Assadi y sacó a Fuentealba. Eso fue un error, porque Assadi estaba tocado. Pons no estaba jugando bien tampoco, no le llegaba ninguna pelota con ventaja”, complementó.

Tito Awad considera que Álvarez ordenó al equipo y las cantó claras por el puesto donde, a su juicio, debe jugar Marcelo Díaz. “En la semana dije en La Magia Azul que Marcelo Díaz no puede volver a jugar como último hombre, ni siquiera para sacar la pelota. Cuando en el segundo tiempo lo puso en el lugar que corresponde (mediocampo)”.

Marcelo Díaz jugó en el primer tiempo como último hombre, pero en el complemento pasó al mediocampo(Foto: Photosport)

“A Poblete en vez de dejarlo suelto para acompañar a los delanteros lo puso al lado de Marcelo Díaz, bajó al chico Guerrero como externo por derecha para acompañar a Hormazábal, bajó a Guerra para acompañar a Morales, hizo dos líneas de cuatro bien marcadas y un delantero con el ingreso del Chorri Palacios”, añadió.

Por último aseguró que el triunfo azul fue merecido: “Quiero decirte que la U al final lo ganó merecidamente, porque cuántos partidos de equipos no los gana una genialidad y hoy día lo ganó una genialidad que se llama Chorri Palacios”.