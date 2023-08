Tito Awad le presta ropa a la dirigencia de Universidad de Chile sobre la venta de Darío Osorio: "Yo no creo que lo hayan tirado a las brasas, él se equivocó en no irse al Milan"

Darío Osorio dejó de ser jugador de Universidad de Chile, así se dio a conocer en las últimas horas a través de las redes sociales del club. Y es que el oriundo de Hijuelas fue presentado en el FC Midtjylland, donde vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo.

Esta situación trajo repercusiones entre los hinchas y ex futbolistas del Romántico Viajero, quienes criticaron el nivel de la liga a la cual recaló una de las promesas del fútbol chileno. Es por esto que el club laico salió al paso y dejó en claro que ellos “cedieron ante las presiones del jugador”.

Osorio posando con la camiseta de su nuevo club | FOTO: FC Midtjylland

En conversación con Bolavip Chile, Héctor Tito Awad se mostró de acuerdo con la determinación que tomaron en la U sobre Osorio y de paso criticó al jugador de 19 años.

“Yo estoy de acuerdo con la venta de Osorio, estoy en desacuerdo con lo que dicen ‘¡Cómo se vendió tres días antes del Superclásico!’. Para mí cuando pasa la micro hay que subirse no más, ya sea la directiva o el jugador. Además, no creo que él sea la clave para ganarle a Colo Colo”, declaró el contertulio de la U.

“Echarlo a la pelea no lo veo tanto crimen, la directiva lo ha hecho casi todo mal este año pero en este caso hay que ver cómo ocupan las platas. Yo no creo que lo hayan tirado a las brasas y Osorio se equivocó en no irse al Milan y ahora no quiso perder la oportunidad, son muchas lucas”, concluyó.

Hay que tener presente que Osorio firmó un contrato con el elenco de Dinamarca hasta junio de 2028.