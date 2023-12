Tito Awad no está ni ahí con con Rodrigo Holgado y elige a su 9 favorito para la U: "Me lo traigo como sea, al precio que sea"

Todo parecía indicar que Rodrigo Holgado se iba a transformar en el nuevo delantero de Universidad de Chile para la temporada 2024, pero esta situación cambió en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué pasó?. Everton de Viña del Mar y el Grupo Pachuca se metieron de lleno en las negociaciones por el fichaje del ex Coquimbo Unido y le habrían ganado la pulseada al Romántico Viajero, lo que no generó gracia entre los directivos de Azul Azul.

Es por esto que Manuel Mayo y compañía tendrán que salir a buscar un nuevo nombre para el puesto de atacante, y así de una vez por todas lograr el fichaje del tan ansiado 9.

Holgado está cada vez más cerca de llegar a los Ruleteros | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

A HÉCTOR TITO AWAD LE DA LO MISMO EL FICHAJE DE RODRIGO HOLGADO EN LA U

Bolavip Chile se contactó con el periodista Héctor Tito Awad, panelista de La Magia Azul, quien dio su punto de vista sobre este polémico tema que involucra a Holgado, la U y Everton.

“Yo creo que no tendría porque molestarme que alguien tenga el mismo interés que la U tiene por Holgado. Ahora, lo desleal está que tienen ellos con el capital mexicano con respecto que la U lo tiene. Yo no sé que la U habrá hecho mal pero había tres fórmulas diferentes para concretar el fichaje de Holgado. A mí me gusta Holgado, me encanta Holgado, pero no es el centro delantero para la U”, comenzó diciendo.

“A mí me gustaba un centro delantero de área y Holgado tampoco es atacante de área porque le gusta retroceder y bajar”, enfatizó.

¿QUIÉN ES EL FAVORITO DE TITO AWAD PARA OCUPAR EL PUESTO DE DELANTERO EN LA U?

Incluso, el contertulio de la U en el programa Show de Goles de TNT Sports fue más allá y aconsejó a la dirigencia azul ir por un ex ariete del Chuncho: Felipe Mora.

“Yo me traigo a Felipe Mora me lo traigo como sea, al precio que sea. Es un jugador que define solo, que arregla un problema solo, un jugador que nos dio un campeonato, y no sé cuánto esté ganando en Estados Unidos pero una buena gestión hace que el muchacho vuelva a la U, te lo puedo asegurar”, cerró.