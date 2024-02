Luego de la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Cobresal que se debía jugar este domingo en el Estadio Nacional, el ánimo en los azules quedó bastante complicado y con mucha molestia.

Nuevamente, las autoridades respectivas le negaron la posibilidad a la U de disputar un encuentro deportivo y que justo marcaba el regreso definitivo al recinto ñuñoíno, luego de tres años.

Es por eso, que el mundo azul reacciona ante esta situación. Uno de ellos es Héctor Tito Awad, quien en conversación con Bolavip Chile tuvo palabras respecto a este problema.

Lo primero que hizo fue apuntar a los representantes gubernamentales. “He sido uno de los detractores más fuertes sobre los Delegados Presidenciales de este país. Antes que hablase Cecilia Pérez que la U era perseguida, yo ya lo decía hace mucho rato“, dijo el comentarista.

A su vez, el comunicador enfatiza que hay que apuntar a exterminar a los malos hinchas de los clubes. “La U ha tratado de hacer todo lo posible. He escuchado a colegas diciendo que la U no se puede liberar por lo que ha hecho su barra, nadie lo ha hecho. Hay que eliminar el cáncer de la barra, pero ese cáncer es el 0, 001%“, apuntó.

Este lunes hubo reunión en el Estadio Nacional pensando en el duelo de la U ante Audax Italiano (Prensa UCH)

Awad emplaza al Sifup

Sobre esta misma temática, Awad no titubeó en apuntar al Sindicato de Futbolistas Profesionales, en virtud de ponerse la camiseta de los jugadores en esta situación.

“¿Por qué los futbolistas no se van a paro ahora en apoyo de fútbol? Me hago esa pregunta, que dejen de agarrar para el hu**** al fútbol chileno que desde ya, está en crisis en todo ámbito”, expresó el periodista de La Magia Azul.

“¿Querían hacer un paro por los seis extranjeros? Háganlo ahora, ¿Para qué está el Sindicato? La U está siendo perseguida constantemente, no solo en las programaciones si no en que no puede construir un estadio”, cerró Awad.

¿Cuáles son los partidos de la U de la tercera y cuarta fecha?

En ese bloque, la U se deberá estrenar como equipo visitante y en ambas jornadas, saldrá de su localía. En la tercera fecha visitará a Deportes Copiapó y en la cuarta el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental.