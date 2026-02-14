Universidad de Chile sigue sin saber de triunfos en este inicio del torneo nacional, en el que los dirigidos por Francisco Meneghini lograron una pobre igualdad sin goles en su visita a Palestino por la tercera fecha del torneo.

Tras lo que fue este duelo, el delantero azul Eduardo Vargas conversó con la prensa en zona mixta y desmenuzó lo que fue este compromiso, en la que dejó en evidencia el tremendo descontento que hay en el camarín de la U.

“Tristeza, porque actitud hay. Todos sentimos la camiseta y nos matamos por el compañero”, parte indicando Vargas.

Agregando a su análisis, ‘Turboman’ siente que el equipo fue superior en este partido a su rival, pero la falta de efectividad en el área rival está siendo hoy el gran problema del equipo, algo que esperan poder solucionar.

Vargas habla del mal momento en la U | Foto: Photosport

“No está queriendo entrar la pelota. Tuvimos ocasiones, fuimos dominadores del partido y hay que seguir trabajando, corrigiendo errores”, destaca.

Concluyendo, Vargas fue consultado sobre lo que ha sido el trabajo de Francisco Meneghini en la Universidad de Chile, del que confiesa que se han sentido muy bien con él y que siguen en búsqueda de ir mejorando día a día para reflejar su idea.

“Nos estamos sintiendo bien y esperamos mejorar, como estamos trabajando día a día”, concluyó.

En Síntesis