Hace unos días, no tan solo se dio el comienzo de lo que es la Liga de Primera en el fútbol chileno, sino que también de lo que es la Copa Chile en esta temporada 2026.

En su primera fecha, solo vieron acción los equipos de laLiga de Ascenso, en donde dieron vida a los primeros partidos de esta competición nacional.

Uno de estos grupos, fue el de la Universidad de Chile, quien está en el Grupo D este torneo y que comparte junto a Unión La Calera, Unión San Felipe y Santiago Wanderers.

Estos dos últimos fueron los que se enfrentaron en este primer duelo, en donde el conjunto de Unión San Felipe se impuso por 2-1 ante Santiago Wanderers, sumando tres puntos claves.

San Felipe sumó un importante triunfo | Foto: U. San Felipe Instagram

Tras este resultado, Unión San Felipe quedó como líder del grupo D con tres unidades, mientras que Santiago Wanderers quedó con 0 puntos. Universidad de Chile y Unión La Calera también sin unidades, ya que aún no debutan en este torneo.

Revisa como quedó la tabla del Grupo D en la Copa Chile