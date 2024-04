El paraguayo Juan Rodrigo Rojas volvió con Sportivo Luqueño a enfrentar a Coquimbo. No olvida su paso por Universidad de Chile.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Coquimbo Unido, rival que viene de una victoria 1-0 en Copa Sudamericana. Los aurinegros vencieron a Sportivo Luqueño, club paraguayo en el que actualmente milita Juan Rodrigo Rojas. En su visita al país, el volante con paso por los azules recordó viejos momentos.

En conversación con el medio AS, el mediocampista paraguayo que defendió a la U entre 2013 y 2014 se refirió a su retorno al país. A pesar de que no fue grato en lo deportivo por la caída ante Coquimbo Unido, atesora momentos de antaño en Chile.

“Siempre es un placer de volver a Chile, es un país que me dio mucho cariño, estuve casi tres años e incluso tengo un hijo que nació acá, así que siempre es grato volver”, comenzó indicando.

“Chile me dio la posibilidad de relanzar en un momento mi carrera, hice una gran campaña en O’Higgins, luego la U me compró y gracias a ese paso me fui a México. Siempre con mi familia guardamos el mejor de los recuerdos”, agregó el volante de 36 años.

Juan Rodrigo Rojas dejó un grato recuerdo entre los hinchas de la U.

El tiempo no pasa en vano

Finalmente, Juan Rodrigo Rojas se refirió a lo que ha cambiado desde su última estadía en el fútbol chileno. Luego de dejar la U en 2014 no volvió a jugar en el país y el tiempo no pasa en vano… ya no reconoce a los futbolistas del campeonato. Van quedando pocos viejos estandartes.

“Cada vez me quedan menos ex compañeros acá, solamente me tocó enfrentar al ‘Mono’ Sánchez, porque la mayoría se ha retirado. De todos modos, es lindo volver”, concluyó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El duelo entre la U y Coquimbo Unido se jugará este domingo 14 de abril. Será desde las 12.30 horas en el Estadio Nacional, válido por la octava fecha del torneo local.