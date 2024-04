Pasar de Colo Colo a Universidad de Chile siempre será complicado, tal como afirmó Sebastián Toro. El formado en los albos y actual jugador del Santiago City aseguró que recibió un llamado para vestirse de azul, pero rechazó la propuesta. No obstante, un importante dirigente de aquel entonces lo desmintió.

Según manifestó Sabino Aguad, nunca llamó a Sebastián Toro para la U. En conversación con Bolavip Chile, el ex gerente deportivo de Azul Azul negó haber contactado al zaguero, ya que hubiese sido un problema. Está de más señalar su plena identificación con el archirrival, Colo Colo.

“¿Sebastián Toro? Cero posibilidad, demasiado identificado. Yo lo quiero harto y soy cercano a él, pero no recuerdo haberlo llamado”, comenzó indicando el gerente deportivo de la U entre mayo de 2014 y abril de 2016.

A su vez, lo lapidó por su carrera. A pesar de asegurar que son conocidos, le reprochó que tras su buen inicio en los albos nunca más volvió a exhibir gran nivel. “Brilló en Colo Colo y después no le fue bien en ninguna otra parte. La verdad es que no recuerdo haberlo llamado”, completó.

No lo llamaron desde Universidad de Chile

¿Qué fue lo que que dijo Sebastián Toro sobre la U? Que lo llamaron luego de su paso por Junior de Barranquilla en 2016. Aludió a su amor por la camiseta alba para no firmar en la vereda contraria. Cómo no, si se manifiesta acérrimo hincha de Colo Colo. Tras ello, terminó firmando en Palestino.

“Yo cuando llegué de Colombia, luego de mi paso por Junior de Barranquilla, a mi me contactaron desde la U, ya que querían que me uniera a ellos. Como soy yo era complicado e imposible. Más que por plata o distintos motivos, yo soy de una sola línea y eso no me permitía ir a la U”, manifestó a En Cancha.

