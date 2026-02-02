Universidad de Chile cruza los dedos tras su escándalo ante Audax Italiano en la jornada inicial de la Liga de Primera 2026. ¿La razón? El cuadro azul espera no ser sancionado con tanta dureza.

Es que además de aguardar por el castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el conjunto estudiantil temió por una radical pena respecto a su localía: se rumoreó que podría quedarse sin el Estadio Nacional.

Sin embargo, sobre este último punto, la cúpula laica consiguió un respiro aliviador. Durante las últimas horas, el Instituto Nacional de Deportes (IND) descartó dicha alternativa.

“El IND aclara que dicha opción no ha sido conversada ni evaluada en ninguna instancia. Al día de hoy, no existe una definición ni análisis en curso en ese sentido“, lanzó la entidad a través de un comunicado oficial.

En dicha línea, agregó: “Asimismo, el Instituto precisa que la relación con la dirigencia de Universidad de Chile no presenta dificultades, manteniéndose los canales de diálogo y coordinación habituales para el uso del recinto”.

Por el momento, Universidad de Chile no perderá el Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

Un alivio para Universidad de Chile

Finalmente y por si no quedó claro, el organismo estatal aseguró que tal teoría tampoco se baraja para el futuro. Por el momento, la escuadra universitaria no tendrá que salir de su casa histórica.

“Por lo anterior, el IND enfatiza que no se está pensando ni proyectando una medida de ese tipo, y que cualquier información que apunte a lo contrario no se ajusta a la realidad”, complementó la misiva.

