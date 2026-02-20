El jugador nacional, Matías Sepúlveda vive durante este 2026 lo que es su primera experiencia en el extranjero tras lo que fue su salida de la Universidad de Chile a finales del 2025.

El ‘Tucu’ hoy en día defiende la camiseta de Lanús de Argentina, club en donde en las últimas horas hizo noticia tras tener una tremenda actuación en un compromiso importante.

Lanús recibía en Argentina a Flamengo de Brasil en lo que era el partido de ida de la Recopa Sudamericana, en donde los argentinos se impusieron por 1-0 ante el gigante brasileño.

En este partido, el ex Universidad de Chile fue clave dentro de esta victoria, en donde su ingreso en la segunda parte fue crucial para el buen momento de Lanús, que terminó con el triunfo en los primeros 90 minutos de la llave.

Sepúlveda fue clave en el triunfo de Lanús | Foto: Getty Images

A los 66′ minutos, Sepúlveda saltó al terreno de juego en reemplazo de Ramiro Carrera y desde su ingreso marcó una importante diferencia en su zona, en la que generó opciones de gol para su equipo, mostrando una gran versión.

Ante esta gran aparición, desde Argentina quedaron maravillados con el rendimiento del ex Universidad de Chile, en donde un periodista argentino hizo una importante comparación con el jugador nacional.

El periodista argentino Teo Coquet ocupó su cuenta de ‘X’ para comentar el gran ingreso de Matías Sepúlveda al campo de juego, en la que indicó que el ex U. de Chile en su ingreso no fue menos que Matías Fernández .

“El chileno Sepúlveda entró a no ser menos que Matías Fernández en su prime“, señaló en su cuenta de ‘X’.

Ahora, Matías Sepúlveda y su Lanús deberán esperar lo que será su partido de vuelta por la Recopa Sudamericana, en la que viajarán a Brasil a enfrentarse ante Flamengo el próximo jueves 26 de febrero a las 21:30 horas.

