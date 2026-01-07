El mercado de pases dentro del fútbol chileno ya se activó con todo pensando en lo que es la temporada 2026, en la que los distintos equipos de nuestro país trabajan con todo para poder reforzar de buena forma sus planteles pensando en sus distintos objetivos.

Uno de estos equipos es la Universidad de Concepción, equipo que recientemente logró ascender a primera división tras ser el campeón del Ascenso y ahora, ya trabaja a full pensando en lo que es su vuelta a la división de honor.

Por esto, el equipo que es comandado por el estratega Juan Cruz Real, sigue moviéndose dentro del mercado de pases para sumar nuevos nombres para reforzar su plantel, en el que un viejo conocido proveniente de la Universidad de Chile, tendría todo listo para volver.

Sería del joven defensor central, David Retamal, quien tendría todo encaminado para dejar la Universidad de Chile, tras no seducir a Francisco ‘Paqui’ Meneghini y volver a vestir la camiseta de Universidad de Concepción.

Retamal partirá a la Universidad de Concepción | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista, Sergio Godoy Acosta en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Retamal tiene todo listo para poder retornar a la Universidad de Concepción en este 2026.

“El defensa David Retamal (22) se une a Universidad de Concepción, llega a préstamo desde Universidad de Chile. Junto a Jeison Fuentealba viajará a Uruguay para la pretemporada del Campanil”, fue lo que indicó el comunicador.

De esta forma, Retamal volverá a tener otra oportunidad fuera de la Universidad de Chile, en la que buscará en este 2026 poder consolidarse en Universidad de Concepción, en este retorno a la primera división del fútbol chileno.

En Síntesis