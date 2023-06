Cristopher Toselli llegó desde Central Córdoba de Argentina a la Universidad de Chile en búsqueda de oportunidades y rápidamente se le catalogó como uno de los fichajes más polémicos en el último tiempo ¿El motivo? Su pasado en la Universidad Católica.

Hay que tener presente que el guardameta ‘nació’ futbolísticamente en el cuadro de la Franja Cruzada, donde pudo levantar el Torneo Nacional 2010, Copa Chile 2011, Bicampeonato 2016, Supercopa 2016, Torneo Nacional 2019, Supercopa 2019, Torneo Nacional 2020.

Este jueves 15 de junio, el ex seleccionado nacional cumple 35 años y varios ex jugadores, amigos y clubes lo han saludado para felicitarlo. Incluso, la UC se acordó de su ex portero, pero los hinchas no le perdonaron este saludo y se fueron en picada contra Toselli.

Minutos más tarde, fue el turno del cuadro bullanguero de felicitar a su actual cuidatubos con un llamativo mensaje.

“Hoy saludamos a un jugador que vino a la U a cumplir un sueño y se impregnó de estos colores”, escribieron el elenco laico en la red del pajarito.

Toselli en su presentación como refuerzo azul | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Los hinchas azules no tardaron en salir a felicitar a Toselli, uno de los jugadores más experimentados en el actual plantel dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino.