Universidad de Chile comenzó a delinear con fuerza lo que será la temporada 2026, no solo desde lo deportivo bajo la conducción de Francisco Paqui Meneghini, sino también desde el plano institucional.

En Azul Azul buscan asegurar respaldo en las tribunas para un año que asoma exigente, con la ilusión de consolidar un proyecto competitivo, volver a pelear en los primeros lugares a nivel local y tener una actuación destacada en la Copa Sudamericana.

En ese contexto, uno de los temas que mayor expectativa generaba entre los hinchas bullangueros era el valor de los abonos, modalidad que permite asegurar la presencia en los partidos de local durante toda la temporada.

Comienza el proceso de abonos en Universidad de Chile

Durante las últimas horas, el club universitario dio a conocer a través de su sitio web oficial los precios de los abonos para la temporada 2026, información que rápidamente captó la atención de sus seguidores y generó múltiples reacciones.

Según el detalle entregado, los valores varían según la ubicación en el estadio y si se trata de compra general, niño o renovación. El abono de mayor costo corresponde a Bajo Marquesina numerado, con un precio general de $1.332.000, mientras que en el extremo opuesto se ubican Galería Norte y Galería Sur, ambas con un valor general de $199.500.

En tanto, sectores como Andes, tanto numerado como no numerado, presentan un precio general de $333.000, mientras que Tribuna Lateral Sur alcanza los $499.500.

Los precios de los abonos en la U | FOTO: Captura

La publicación de los valores no tardó en generar debate entre los hinchas. Varios expresaron su molestia por los precios, apuntando al contexto económico actual, la incertidumbre sobre el estadio donde la U hará de local y la necesidad de mejores resultados deportivos como factores clave para justificar el valor de los abonos.

Algunos de los comentarios de los hinchas de la U: