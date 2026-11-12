Universidad de Chile renueva su directorio: estos son los siete nombres que llegan a Azul Azul

Novedades en la Universidad de Chile con estos nuevos siete directores que llegan a la mesa de Azul Azul.

Universidad de Chile tendrá un nuevo directorio a partir de este viernes 13 de noviembre, ya que la concesionaria de Azul Azul renovará parte importante de su plana mayor, puntualmente los representantes vinculados al grupo Sartor.

Si bien ya estaba confirmada la presencia de José Ramón Correa, José Miguel Insulza, Héctor Humeres y Andrés Weintraub en sus respectivos cargos, todavía faltaba conocer quiénes ocuparían los cupos restantes.

Finalmente, durante esta jornada el diario La Tercera dio a conocer la nómina de los siete profesionales designados por el liquidador Eduardo Godoy y que formarán parte de este directorio, en la que destaca la incorporación de Jorge Burgos y Eduardo Álamos.

La nueva mesa también tendrá una importante presencia de profesionales provenientes de distintas áreas, varios de ellos sin una trayectoria en el fútbol, en donde tres ingenieros, tres abogados y un psicólogo, formarán parte de este directorio.

Insulza se mantiene en el directorio azul | Foto: Photosport

El principal foco de esta elección pasó por componer un nuevo directorio que tenga una prioridad el lograr la renovación del vínculo con la Universidad de Chile, la que el liquidador considera más que importante la negociación con la casa de estudios por el contrato de concesión, simbolos y el nombre del club.

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Por eso, la elección de los abogados Macarena Letelier y Gonzalo Molina, además del ingeniero Eduardo Escaffi, se tornan como cruciales para limar asperezas con la casa de estudios y mantener un buen entorno en la Universidad de Chile.

Los siete nuevos integrantes del directorio de Universidad de Chile