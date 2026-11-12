Universidad de Chile firma jugoso contrato con nuevo auspiciador: “US$8,8 millones”

Azul Azul alcanzó un histórico acuerdo con 1xBet por dos temporadas. Serán 4,4 millones de dólares anualmente.

Universidad de Chile respira con tranquilidad. En la previa de la renovación del directorio, la plana alta del club logró un millonario trato con su nuevo auspiciador: la cifra es histórica.

Según informa El Deportivo de la Tercera, la cúpula de Azul Azul alcanzó un pacto con 1xBet. Luego del cese de las negociaciones con Betano, la concesionaria se mantuvo en la búsqueda de otra casa de apuestas.

De este modo, se firmó un acuerdo por dos años, lo que le provocará un sólido aporte a las arcas universitarias. Será clave para la organización de los 100 años, a festejarse el 24 de mayo de 2027.

“Le asegura a la institución ingresos brutos por US$ 8,8 millones durante el período inicial del contrato“, comenzó señalando la fuente.

Sobre la misma línea, agregó: “La cifra representa un incremento de US$ 1,4 millones por temporada respecto de lo que contemplaba el acuerdo negociado anteriormente con Betano“.

Universidad de Chile firmó un millonario negocio. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile tiene nuevo auspiciador

A su vez, la publicación advierte: esta empresa también está relacionada con uno de los archirrivales, tal como es Universidad Católica. Por ende, azules y precordilleranos compartirán patrocinador.

“1xBet, por su parte, es una marca que ya tiene presencia en el fútbol chileno. La casa de apuestas mantiene un vínculo comercial con la UC, donde aparece en una de las mangas de la camiseta del equipo precordillerano”, indicó.