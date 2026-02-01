Universidad de Chile no tuvo un debut muy positivo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ igualaron sin goles en su partido ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Dentro de lo que fue este bullado duelo, una de las importantes polémicas que se vivieron fueron las dos expulsiones que el juez Gastón Phillippe le mostró a dos jugadores de la U: Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

La expulsión de este último, ha generado muchas reacciones dentro de la Universidad de Chile, en la que sienten que el ‘Gato’ fue mal expulsado por lo que fue el contexto de la jugada.

El delantero de la U era agarrado por un defensa de Audax Italiano mientras iba por el balón, el atacante azul buscó escabullirse de este agarrón y tras este intento, pasó a llevar al jugador ‘Itálico’, quien se tiró al piso de forma alevosa, acción que para el juez fue de roja directa.

En la U buscarían apelar a al expulsión de Lucero | Foto: Photosport

Esta acción generó muchas disconformidad en la Universidad de Chile, en la que pensaron que desde el VAR podrían haber ayudado al juez del partido, pero aquello no ocurrió.

La U tomaría una importante decisión

Tras lo que fue este duelo, el periodista Marcelo Díaz comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, que en la Universidad de Chile buscaría apelar a la expulsión de Juan Martín Lucero, ya que la consideran injusta.

“Con la expulsión de Lucero van hacer algo en la Universidad de Chile, con todas las cámaras e imágenes que están a disposición, para así evitar un castigo”, declaró.

De esta manera, en la U buscarían las pruebas perfectas para entregarlas al Tribunal de Disciplina de la ANFP y hacer de que puedan absolver a Juan Martín Lucero de esta expulsión y sea opción para enfrentar a Huachipato en la próxima fecha.

En Síntesis