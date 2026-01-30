Este viernes se le dio el vamos a la Liga de Primera 2026 con el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, el que terminó empatado 0-0 en el Estadio Nacional, envuelto en graves incidentes protagonizados por barristas de la U.

Lo futbolístico pasó a segundo plano esta noche en Ñuñoa, ya que el cotejo tuvo que ser detenido en el segundo tiempo, mientras que en la galería sur hubo focos de incendio, heridos y detenidos.

Tras el compromiso, habló en conferencia de prensa el entrenador Francisco Meneghini, quien estaba haciendo su estreno oficial al mando del Romántico Viajero.

En la instancia, ‘Paqui’ lamentó lo sucedido y destacó la actitud de su equipo pese a lo que estaba ocurriendo al margen de la cancha.

“Tuvo demasiados condimentos que no tiene que ver estrictamente con el juego, con el fútbol. En ese contexto, destaco mucho el carácter del equipo, ante una adversidad muy marcada, muy temprano, el equipo mostró caracter, mostró ganas. Sobre todo nuestro mejor momento fue al final del primer tiempo, ya nos habíamos acomodado bastante bien”, comenzó analizando.

“Después nos costó, el desgaste había sido importante y después estuvo el parate, después la siguiente expulsión, la expulsión anulada. No alcanzaba a pasar algo que ya venía otra situación”, continuó.

“Imagino la frustración de los jugadores dentro pero siempre respondieron, siempre empujaron y bueno, un partido que la verdad no era el que queríamos que se diera”, completó el DT de 37 años.

La postura de ‘Paqui’ Meneghini por los incidentes

Respecto a los desmanes, el estratega argentino relató lo que vivió y cómo intentó manejar a sus dirigidos para que no se desconcentraran.

“La verdad que no conozco en profundidad cómo son los protocolos, sí escuchaba por los altoparlantes que se iba dando aviso de advertencia de no continuar, después escuché también que se llamó a desalojar. Y nuestro foco más allá de lo que estaba pasando, tratábamos de estar con los jugadores, que se mantuvieran conectados“, expuso.

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas azules: “La verdad que lamento que haya pasado lo que pasó, el fútbol tiene que ser una fiesta y hoy hubo cosas que no estuvieron bien”.

Francisco ‘Paqui’ Meneghini debutó con un empate al mando de la U. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

