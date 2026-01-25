La dura caída por 3-0 ante Universitario de Lima, en el primer amistoso de la pretemporada bajo la conducción de Francisco Meneghini dejó a Universidad de Chile envuelta de dudas de cara al inicio de la competencia oficial. Uno de los más duros en su análisis fue el histórico relator Pepe Ormazábal, quien advirtió que la paciencia del hincha azul podría agotarse antes de lo esperado si el equipo no levanta.

En conversación con Bolavip Chile, Ormazábal fue tajante al evaluar el debut del nuevo proceso. “La U demostró muchas falencias, dejó más dudas que certezas. Todos queríamos ver la mano del técnico, pero no se vio por ninguna parte y terminamos recordando a Gustavo Álvarez, que cuando debuta en la banca de la U se nota de inmediato su mano”, afirmó.

El relator de Radio Agricultura también puso el foco en el rendimiento del plantel y, en particular, en los refuerzos. “Este plantel fue superado ampliamente. Los refuerzos que estuvieron en cancha no mostraron diferencias con el resto del equipo. Ni Lucas Romero en el mediocampo, ni hablar de Vargas y Riveros, que poco o nada aportaron. Y después el ingreso de Lucero, para mí, nada”, apuntó.

Además, Ormazábal advirtió sobre un factor clave: Para el ‘canta goles’ azul, Meneghini no tendrá demasiado margen si los resultados no acompañan. “Yo creo que va a ser muy difícil que la gente le dé mucho tiempo a Paqui. Yo pienso que tiene los días contados de aquí en más, si el equipo no mejora y no levanta la cabeza. Además, trae a dos jugadores identificados con Colo Colo, como Octavio Rivero y el Gato Lucero, y saca a Fernández, que estaba muy metido en el corazón de la gente azul”, explicó.

Finalmente, Ormazábal insistió en que el traspié en Lima puede transformarse en un punto de inflexión si no hay una reacción rápida. “Si no hay resultados prontos, el tema se puede complicar. Fue un paso en falso, dejó a la U con más dudas que certezas. Tiene que mejorar mucho para cambiarle la cara al equipo ante Audax Italiano. No hay nada que rescatar, los refuerzos muy poquito y la gente terminó extrañando al técnico que se fue”, cerró.

