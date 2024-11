Durante la tarde del día martes, el periodista Gonzalo Fouillioux en No Es Para Tanto en TNT Sports, golpeó fuertemente la mesa y reveló que Universidad de Chile tiene en sus planes a un destacado jugador. Nada más ni nada menos, que Javier Altamirano.

Un futbolista que poco a poco, se reencuentra con la actividad y con su fútbol, luego del complicado suceso que vivió en marzo del presente año, cuando sufrió convulsiones durante el duelo entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

Pero ahora, podría existir un cambio en el jugador y es que como mencionó el comunicador, hay una opción que el ex Huachipato venga a reforzar a los azules y así lo reiteró durante la presente jornada.

“Yo conté ayer lo de Altamirano. En la U no me lo han chequeado, pero me hace mucho sentido, una persona bastante bien informada me dijo ´ojo con Altamirano, a Gustavo Álvarez le encanta'”, dijo Fouillioux en el programa en Youtube, Balong dando más información de la que entregó el día martes.

Sobre lo que está pasando en Argentina y su vuelta al fútbol, el hijo de Tito señaló que “obviamente, con lo que le pasó ha tenido dificultades. El otro día jugó muy bien como 30′ minutos con Rosario Central, está volviendo gradualmente y lo puede hacer. Creo que es un muy buen jugador”, añadió.

Fouillioux: “Vendría a préstamo con opción de compra”

Es así, como en la instancia, el comentarista entregó más detalles respectó a cómo se podría dar la fórmula para que el talentoso mediocampista se sume al equipo de Gustavo Álvarez.

“Vendría a préstamo con opción de compra, pero es solo una posibilidad. Si el jugador le dijera a Estudiantes, ´quiero volver a Chile’, después de todo lo que pasó, no veo a Estudiantes diciendo que no. Creo que se generó un vínculo súper humano entre las partes, que creo que si la U insiste, lo saca“, expresó.

Finalmente, reveló un detalle muy especial. “Me llamó la atención es que Álvarez en TST habló de Altamirano sin que nadie le preguntase. ‘Me dijeron que era un jugador frío y lo que le faltaba era consistencia en su rendimiento’. Se nota que le gusta, sin lugar a dudas”, cerró Fouillioux.