Ex entrenador de Universidad de Chile espera que el partido ante los árabes sea de alto vuelo, digno de equipos que pelean la punta del torneo.

Si bien todos hablan del duelo entre Universidad Católica ante Colo Colo como el más atrayente de la novena jornada del Campeonato Nacional de Primera División, hay uno que conlleva mayor interés considerando que ambos equipos están en la parte alta de la tabla.

Se trata de Palestino con Universidad de Chile, segundo y primero en el listado, respectivamente y se prevé como un encuentro muy interesante. Víctor Hugo Castañeda, quien visitó ambas camisetas, conversó con BOLAVIP CHILE, y manifestó que espera sea un gran cotejo.

“Palestino ha obtenido resultados, pero también ha tenido partidos de aquellos como el que perdió con Bolívar. Pero espero que sea un partido entretenido, ya que los dos equipos tienen buenos jugadores”, afirmó VHC.

Ex volante espera que los equipos estén a la altura (Photosport)

Castañeda valora el retorno del Chorri Palacios

En otro ámbito, el ex campeón con la U defiende la inclusión de Cristian Chorri Palacios en desmedro de Luciano Daniel Pons. Si bien dijo que Gustavo Álvarez manda, el uruguayo es un atacante muy importante.

“Palacios lo venía haciendo bien y el técnico define. Es un jugador que tal vez le generan pocas situaciones, pero las que tiene las aprovecha. Desequilibra y le va a hacer bien a la U”, manifestó el ex seleccionado chileno.

Sobre si la distancia con los archirrivales es amplia, el ex mediocampista dijo que no hay que pasar por alto a los otros equipos que están ahí peleando su opción. “Iquique está ahí, al igual que Palestino. No hay que menospreciar a nadie, la U debe preocuparse de lo que está haciendo y corregir las cosas malas”, cerró Víctor Hugo Castañeda.

¿Cuándo juega la U?

El siguiente partido de la U será contra Palestino el domingo 21 de abril. Comenzará a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.