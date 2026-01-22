Pese a que en Universidad de Chile habían advertido que, tras la llegada de Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, no iban a arribar más refuerzos, ese escenario podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

El equipo dirigido por Francisco Paqui Meneghini ha priorizado incorporar jugadores que se adapten rápidamente al fútbol chileno y que encajen en su idea de juego, sin descartar oportunidades de mercado que puedan aparecer a última hora.

En ese contexto, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza desde Uruguay un nombre que hasta ahora había pasado prácticamente inadvertido para el hincha azul. ¿De quién se trata? De Nicolás Fernández, mediapunta del club Progreso.

Nicolás Fernández Sosa estaría en carpeta de la U | FOTO: Instagram

Nicolás Fernández, el tapado uruguayo que puede llegar a la U

Fue el periodista charrúa Guillermo López quien, a través de su cuenta en X (ex Twitter), advirtió que el Romántico Viajero tiene los ojos puestos en el futbolista charrúa como una posible alternativa ofensiva para este mercado.

Según esa información, la secretaría técnica del Romántico Viajero ya tendría informes positivos sobre su rendimiento y características, viendo en él un perfil que podría aportar velocidad, desequilibrio y versatilidad en el frente de ataque.

Además, Fernández destaca por su capacidad para jugar como extremo derecho, por su buen uno contra uno y su potencia en transiciones rápidas, cualidades que lo convierten en una alternativa interesante para el esquema que busca consolidar Paqui Meneghini.

Lo cierto es que los próximos días podrían ser claves para definir si el uruguayo termina transformándose en el refuerzo sorpresa de la U, en una operación que se ha manejado con total hermetismo.

Algunas jugadas de Nicolás Fernández en Progreso: