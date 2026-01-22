Universidad de Chile hizo noticia durante esta semana tras anunciar como su flamante refuerzo al atacante argentino, Juan Martín Lucero, en lo que es sin duda uno de los grandes bombazos de este mercado de pases.

Cuando se pensó que en el ‘Romántico Viajero’ se iban a dar un respiro breve dentro de este mercado tras la llegada de su gran goleador para este 2026, en las últimas horas una importante información se ha dado a conocer por un posible fichaje.

Se trata del mediocampista uruguayo de 22 años, Nicolás Fernández, quien hoy milita en Progreso del fútbol uruguayo y que estaría hoy en día en carpeta de la Universidad de Chile como un posible fichaje.

El jugador que es figura del elenco ‘Aurirrojo’ y que ha sido parte de las selecciones menores y adulta de Uruguay, sería una opción para reforzar el mediocampo de la U en este 2026.

El mediapunta de Progreso es opción en la U | Foto: Instagram

Así lo informó en las últimas horas el periodista uruguayo, Guillermo López en su cuenta de ‘X’, en la que el talentoso jugador de Progreso podría partir y la U podría ser uno de sus destinos, aunque también otros equipos de Uruguay también lo siguen.

“Nicolás Fernández puede salir de Progreso en este período de pases. Liverpool mostró interés, pero hoy está lejos en lo económico. Desde U de Chile en las próximas horas se definirá si avanzan formalmente por el jugador”, informó el comunicador.

Las próximas horas en la Universidad de Chile podrían ser importantes para conocer que sucederá ante este interés por el jugador uruguayo, el que sin duda podría ser un inesperado fichaje en este mercado.

