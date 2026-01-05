Universidad de Chile comenzó su pretemporada 2026. Bajo las órdenes de Francisco Meneghini, el conjunto laico inició una nueva era con distintas sorpresas en su plantel.

La más característica de todas: Eduardo Vargas. Tras una odisea, el histórico goleador concretó su arribo a la institución laica y se reencontró con Charles Aránguiz en el CDA.

A su vez, la jornada quedará marcada por los exámenes físicos a los que fue sometido el equipo. En esta ocasión, funcionarios de la Clínica MEDS ejercieron sus funciones desde La Cisterna.

Intenso comienzo de semana para Universidad de Chile, que se alista para sus primeros desafíos del año. Cabe consignar que, por el momento, hay dos amistosos en la planificación.

¿Cuáles? El domingo 18 de enero ante Racing Club en Concepción (sujeto a confirmación) y el sábado 24 del mismo mes, ante Universitario de Deportes, en el Estadio Monumental de Lima.

VIDEO: El primer día de la era Francisco Meneghini en Universidad de Chile