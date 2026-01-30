Universidad de Chile tendrá hoy su estreno dentro de la Liga de Primera 2026, en el que los ‘Azules’ se verán las caras antes Audax Italiano en el Estadio Nacional y esperan partir con el pie derecho en su objetivo de quedarse con el título.

Antes de comenzar su travesía por el torneo, la escuadra comandada por Francisco Meneghini disputó su último duelo amistoso en la pretemporada hace unos días ante Universitario de Perú, en la que cayó por 3-0 en el duelo estelar y al otro día tuvo un duelo informal, en donde el equipo nacional se impuso por 1-0.

En lo que fue ese segundo duelo, el que fue con los jugadores que vieron pocos minutos en el partido estelar, el jugador que anotó para el triunfo azul fue el argentino Juan Martín Lucero, quien se estrenó con un gol para la U.

En las últimas horas desde el canal oficial del club mostraron lo que fue el tanto del atacante argentino, quien aprovechó una gran asistencia de Agustín Arce, para finiquitar de gran forma, venciendo al arquero rival y anotando el triunfo para la U.

Lucero espera poder llegar de la mejor forma posible para lo que será el estreno de la U en esta jornada dentro del torneo nacional, en la que espera consolidarse como uno de los grandes goleadores para el equipo de ‘Paqui’ Meneghini.

VIDEO: REVISA EL GOL DE JUAN MARTÍN LUCERO EN LA U