Universidad de Chile se encuentra a un paso de confirmar a Francisco “Paqui” Meneghini como su nuevo director técnico, luego de la salida de Gustavo Álvarez, en un movimiento que marcará el inicio de un nuevo ciclo en el Romántico Viajero.

El entrenador argentino de 37 años llega tras una destacada temporada con O’Higgins, donde logró llevar al Capo de Provincia a la Copa Libertadores, mostrando un juego ofensivo y ordenado que generó buenas impresiones.

No obstante, con la inminente llegada de Meneghini, comienzan a surgir opiniones de exfutbolistas y comentaristas sobre su capacidad para asumir la responsabilidad de un club de la magnitud de la U.

Waldo Ponce le levanta el pulgar a Francisco Paqui Meneghini

En conversación con el programa Marca Personal de La Metro FM, Waldo Ponce, exdefensor de la selección chilena y de la U, entregó su mirada sobre el arribo del argentino al Centro Deportivo Azul (CDA).

“Yo creo que Paqui Meneghini está capacitado y hay que darle la oportunidad para saber si está en condiciones o tienes las armas para dirigir un equipo como la U”, declaró.

Paqui Meneghini ha dirigido a Unión La Calera y Everton de Viña del Mar, entre otros clubes | FOTO: Raul Zamora/Photosport

Ahora, la atención estará puesta en cómo Meneghini asumirá su rol y si logrará imprimir su estilo en el Romántico Viajero.

En síntesis…