Young Cister le cae con todo a la U por la particular invitación a ir a entrenar al CDA: "No me hablaron los hue…"

Eduardo Cisternas, más conocido como Young Cister, en más de alguna oportunidad ha demostrado su fanatismo por el fútbol y por la Universidad de Chile, el club de sus amores.

Fue en junio que el autor de “La Terapia” y “Dolce”, entre otras canciones, fue invitado a través de redes sociales por la propia institución laica para entrenar con el primer plantel azul.

“Hola Esteban, cómo estás? Aún con ganas de entrenar? Nos gustaría invitarte a una jornada de prueba con el plantel”, indicaron en Instagram.

La reacción de Young Cister al enterarse de la invitación de la U | Foto: Instagram

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON LA INVITACIÓN?

Fue en un video recogido por el sitio Somos Azules que el oriundo de Conchalí en medio de una conversación con el trapero Pablo Chill-E, quien también es hincha acérrimo del Romántico Viajero, y Polimá WestCoast, confesó la verdad sobre lo sucedido.

El primero en hablar fue creador del movimiento Shishigang quien les confesó que “somos de la U, compañero. Toy terrible fichado si salgo en una foto”.

Fue ahí que Cisternas les contó a sus amigos que “a mí me invitó a entrenar la U, pero no fui. No por miedo a la gente, pero es que no me hablaron los hue…”

Ahora, habrá que esperar alguna respuesta desde el conjunto estudiantil y si finalmente el productor musical estará en algún entrenamiento con Mauricio Pellegrino al mando.