Mucho se había especulado con el regreso de Guns N Roses a Chile y lo que parecía un secreto a voces se hizo oficial: una de las bandas más reconocidas de Rock llegará a nuestro país el miércoles 5 de octubre de 2022 en el Estadio Nacional.

Luego de varias pausas producto del Covid-19, la banda emblemático de la década de los ’90 vuelve a Chile con su gira denominada “We´re F´N Back!”, la cual tiene como teloneros especiales a los mexicanos Molotov, quien con 20 años de trayectoria son uno de los máximos exponentes del Rock en español.

Guns N Roses llega a nuestro país con una de leyendas vivientes del rock: Axl Rose. Mientras que también pisarán suelo nacional Duff McKagan y Slash. “Paradise City”, “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O´Mine”, “November Rain”, “Knockin´ on Heaven´s Door” y “Don´t Cry”, son unos de los exitos más importantes de la banda norteamericana.

Cabe recordar que ya se han presentado 5 veces en nuestro país, siendo la última el 2017 en el Estadio Monumental junto a la banda británica de rock The Who.

¿Cuando será el concierto de Guns N Roses en Chile?

La banda estadounidense se presentará en nuestro país el miércoles 5 de octubre de 2022

¿En qué fecha comenzará la venta entradas para el concierto de Guns N Roses en Chile?

La primera venta será exclusiva para el Fan Club de la banda el miércoles 23 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la Preventa General comenzará el jueves 24 de marzo a partir de las 11:00 horas

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Guns N Roses en Chile?

Las entradas se podrán comprar a través de PuntoTicket.