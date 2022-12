Aries (marzo 21-abril 20)

A pesar de las dificultades iniciales que tendrá el día, verás cómo con el pasar de las horas todo irá mejorando, lo que hará que al final de la jornada ni recuerdes los motivos que te preocuparon por la mañana.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No siempre los resultados tienen relación con el esfuerzo aplicado, pero en este día sí será así. Recibirás proporcionalmente a lo que entregas, algo que te hará sentir bastante contento con lo que podrás cosechar hoy.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Te tocará enfrentar algunas dificultades en diferentes frentes, lo que obviamente harás que sientas tensión. La única forma de salir adelante es mantener la calma y dejar que tu mente se despeje, para que pueda tomar las decisiones adecuadas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tu intuición andará encendida en esta jornada, lo que te ayudará a encontrar la solución a todo lo que se te vaya cruzando, además de encontrarte en una situación muy creativa en lo laboral. Será un día redondo en cuanto a objetivos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Si bien un viaje de trabajo no planificado es algo que no te da mucho ánimo, verás que en él se te presentará una situación muy importante. A veces las mejores situaciones se ponen ante ti de forma inesperada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No es el momento de recibir, sino que el de dar y esforzarse por eso que deseas. Estás en época de cosecha, no de siembra. Verás que, si lo haces bien, en un tiempo no muy lejano tendrás en abundancia eso que hoy te falta.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te llegará una oportunidad importante de trabajo. No dudes y tómala. En el pasado ya has tenido ofrecimientos que dejaste pasar por no aventurarse. El tren no pasará nuevamente, es ahora o nunca. Deja las inseguridades de lado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La verdad es que no anda de muy buen humor, ya que sientes que en lo laboral no estás bien valorado: te cargan trabajo que no te corresponde y son otros los que se llevan los halagos. Ten paciencia que todo tarde o temprano será equilibrado y tú saldrás ganando.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

En este fin de año tu principal misión es cuidar lo que tienes en tu bolsillo. No arriesgues tu dinero en negocios que no manejas ni entiendes. Hay momentos para invertir, pero este no lo es. Más tarde podrías lamentarte.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

A veces es necesario aprender a resignarse. No siempre podrás tener todo lo que deseas. Es una regla de la vida y hay que acostumbrarse a eso. Lo que sí, puedes trabajar y luchar para mejorar tu presente. Eso nadie te lo negará. Ánimo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te molesta cuando personas que son cercanas, sientes que hablan como si no te conocieran y se refieren a ti como si fueras otro. Quizás no te debe preocupar tanto lo que piensen los demás. Si estás tranquilo con lo que eres, lo demás no importa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El trabajar duro como lo estás haciendo, ha logrado que se ten vengan retos muy importantes por delante. Que no te asuste, ya que, así como sacas adelante los desafíos del hoy, también lo harás con los de mañana. La experiencia en el tiempo no ha sido en vano.