Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Los planetas influyen sobre ti de forma muy positiva, especialmente Júpiter, que te va traerá suerte y te ayudará a que puedas tener un día agradable. Es hora de olvidarte de las luchas y preocupaciones en el trabajo y rompe la monotonía, viaja o busca actividades nuevas para expandir tus horizontes.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Te sentirás feliz y estarás lleno de esperanza, incluso si no hubiera muchos motivos para ello. Sin embargo, es probable que no estés demasiado comunicativo, incluso en muchos momentos querrás estar solo o disfrutar de momentos muy íntimos con tu pareja. Necesitas apartarte del ruido y buscar la paz.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Este día te tendrá muchas sorpresas, cambios inesperados y quizás algún doloroso desengaño. Todo lo que esperas y has pensado para hoy es muy probable que no suceda y, sin embargo, te esperan muchas novedades que llenarán tu día de un modo muy distinto. Al mismo tiempo, algo que te apetecía mucho no pasará.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tienes una vida llena de sueños y fantasías. El problema es que en muchos momentos ese universo interior en vez de enriquecerte puede llegar a convertirse en tu principal adversario, representando ante ti un mundo de tinieblas que no es real. Hoy te convendría tener a buen recaudo tus fantasías.

Leo (julio 23-agosto 22)

Vivirás este día con un poco nostalgia, los asuntos del corazón te afectarán más de lo que suelen hacerlo. Ante los demás no lo aparentarás y te mostrarás muy activo, resolutivo y participativo, pero en tu interior habrá una mezcla de amor y tristeza por algún desengaño o una desgracia reciente en lo sentimental.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Debido a tu forma de ser es complicado verte feliz durante un día completo. Sin embargo, hoy podría ser ese día si tú ayudas un poco a los acontecimientos, los planetas te enviarán sus mejores influencias y quizás tengas uno de esos raros momentos en los que puedes relajar de verdad todo tu ser.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te espera un día de muchas revoluciones, de esos que tú te levantas con la esperanza de tener un día tranquilo, gozar de paz y descansar, pero ocurre todo lo contrario, surgiendo numerosos imprevistos, problemas que te pueden afectar a ti o a tus familiares más íntimos. En general es un domingo de muchos nervios y de estar de un lado para otro.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tendrás un día tranquilo y familiar, en el fondo eso es en este momento lo que más necesitas para cargar las pilas en lo más profundo de tu corazón. Hoy necesitarás desconectarte y alejarte de tus obligaciones o la vida social para conectar de nuevo con tu lado más íntimo y sentirte rodeado de aquellos que más quieres.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Júpiter, tu planeta regente, aquel que te trae la suerte y te inspira optimismo y la alegría, está en excelente estado cósmico y por eso te traerá un día de mucha felicidad y fortuna, ideal para cualquier actividad de trabajo o de ocio que quieras realizar, sobre todo las que más te apetezcan. Hoy puedes llevarte una gran alegría.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Detrás de tu imagen responsable y austera, totalmente centrada en el trabajo y las obligaciones, se esconde una persona más sensible de lo que aparenta y que necesita mucho amor. Hoy sacarás al exterior ese lado romántico y secreto que muchos ignoran de ti, pero podría ocurrir un desengaño.

Acuario (enero 21-febrero 19)

A veces los peores enemigos, o al menos los que más problemas nos crean, son las personas que están más cerca de nosotros o que, incluso, llevan nuestra sangre. Hoy tendrás una experiencia respecto a lo anterior nombrado, te sientes muy incomprendido y los que más cerca están definitivamente no te entienden.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Lucha como sea por el amor de la persona que llevas dentro de tu corazón. Este es un buen momento astral y por ello o lo consigues ahora o no lo conseguirás nunca. Es probable que te lleves una sorpresa muy positiva o, en su caso, que las cosas no vayan tan mal como tú esperabas. Déjalo en manos del destino.