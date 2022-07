Aries (marzo 21-abril 20)

Desde el espacio llegan las mejores energías para tu signo, las cuales te acompañarán a tener un gran día en lo laboral y en tus relaciones personales, ya sea con tu pareja o con tus familiares. Aprovecha esta jornada para iniciar nuevas aventuras, porque el viento está soplando a tu favor.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es de esas jornadas en las que te sientes eficiente y que todo te sale bien, por lo cual te animarás a enfrentar hasta el obstáculo más complejo que te presente la jornada. La fortuna está a tu favor y será un gran día en el trabajo, donde tu inspiración destacará en el ambiente.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy te sentirás rodeado por una armonía especial, la cual te servirá para estar conectado más que nunca con tu yo interior. Utiliza esta paz para escuchar a tu corazón, que él siempre tiene la razón. Es un buen día para tener actividad física e intelectual, aprovecha que estas jornadas no se viven siempre.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tienes lo que muchos desearían, pero no eres feliz así. Sientes que te imponen las cosas y que estás viviendo como los demás quieren, no como a ti te gustaría y eso te frustra. Es momento de desplegar tus alas y demostrar que sabes volar por ti mismo. No te quedes en la comodidad de lo conocido.

Leo (julio 23-agosto 22)

Será un día muy bueno, en el cual enfrentarás distintas emociones que invadirán tu cuerpo. Del optimismo y la alegría podrías pasar a la melancolía y la impaciencia. Ten la frialdad para mantener la calma y no dejarse llevar por los extremos. A pesar de lo anterior, disfrutarás esta jornada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Andarás un poco más explosivo de lo que acostumbres y será producto de que te sentirás nervioso, por lo que esta sensación no te dejará ver con exactitud los hechos y hará que pierdas la calma por asuntos que no tienen mayor importancia. La vida está a tu favor, solo debes abrir los ojos para verlo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

No son tiempos fáciles para la economía del mundo y tu bolsillo no está ajeno a esta realidad. Ten mucho cuidado con los gastos e inversiones que decidas hacer, ya que los imprevistos nunca avisan y mañana podrías necesitar el dinero que hoy estás mal gastando.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

No confundas lo carnal con lo sentimental. Tú sabes perfectamente a quién desea tu corazón, no te engañes con otras personas, que a veces hasta los juegos más inocentes pueden terminar muy mal. Tu intuición en lo laboral no te falla, por lo que puede ser un gran día en este ítem.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te espera un gran día en el trabajo, con decisiones y acciones destacadas que te traerán muy buenos beneficios, siempre y cuando sepas controlar tu fuerte carácter, ese mismo que es de mucha ayuda en situaciones complejas, pero que también te hace entrar en discusiones innecesarias.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tu ambición bien llevada es muy provechosa para sacarte adelante en el trabajo. Te has sacrificado demasiado en lo laboral y poco a poco comienzas a ver los frutos de años de siembra. Pocas veces te detienes a felicitarte a ti mismo por lo que has logrado, hoy es una buena oportunidad para hacerlo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

La fortuna siempre es útil cuando te pilla trabajando. Hoy te sentirás más agotado de lo común en lo laboral, pero el cachito de suerte estará de tu lado y te dará pequeños empujones durante esta jornada. En lo personal te verás invadido por la melancolía, la cual querrás enfrentar solo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

A veces es bueno mirar hacia atrás y darte cuenta de que todo lo que te preocupaba hace algunos días, hoy lo has podido superar con éxito. Es un buen momento para dar ese paso al que tantas vueltas le has dado en lo sentimental. La única batalla que se pierde es la que no se enfrenta.