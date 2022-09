Aries (marzo 21-abril 20)

Esta semana no iniciará muy bien para ti, pero no porque te puedan ocurrir cosas malas, que no será el caso, sino porque te verás obligado a someterte a la voluntad o las iniciativas de los demás, a hacer caso o ver lo que realizan otros en vez de imponerte o dirigir, incluso aunque finalmente todo sea positivo para ti.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tu resistencia y capacidad de batallar, además de la valiosa ayuda o apoyo que recibirás de amistades que te estiman y cuidan, harán que goces de un día claramente fructífero en el trabajo y los temas materiales. Pero no todo termina ahí porque también tendrás grandes noticias en relación con tu vida amorosa.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy te aguarda un día afortunado e incluso es probable que consigas algún éxito profesional o económico notable, pero a la vez, las influencias astrales muestran que ese éxito te costarár mucho trabajo y superar muchos obstáculos. Es un día difícil o incómodo, pero que oculta una gran recompensa final.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Es verdad que Cáncer es uno de los signos más vulnerables y débiles, pero igual es cierto que es uno de los que tienen mayor protección astral y espiritual, y hoy mismo tendrás la opción de comprobar que eso es así porque saldrás airoso de una traición o una inesperada situación compleja y dañina.

Leo (julio 23-agosto 22)

Iniciarás la semana con bastante "lucha" pero a la vez con suerte y mensajes positivos. Aunque todo parezca estar en tu contra al final tu buena estrella se impone siempre a las complejidades o a los rivales, y más ahora que los astros están de tu parte. Estás ante un día positivo pero con muchos obstáculos por superar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

El estado de ánimo te podría jugar una mala pasada, podrías ver un algún tipo de fracaso o un revés no relevante como un acontecimiento dramático, cuando en el fondo no será así para nada. Tienes que calmar tus nervios, no todo se puede prever ni planificar y si caes muy pronto podrás volver a ponerte de pie.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy será un día de renuncias o sacrificios. Todo iniciará muy bien, pero si deseas que luego siga así vas a tener que renunciar o sacrificarte, preferentemente en el trabajo y los asuntos mundanos, pero también podría ser en tu vida personal. Pero si haces esa inmolación al final valdrá la pena.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy se acaba, o se arregla, una importante tristeza o aflicción, preferentemente en tu vida sentimental o familiar, aunque también te podría pasar en lo laboral o material. Por fin llega la hora de soltar una pesada mochila o de que se te haga justicia después de lo mucho que has sufrido o te has sacrificado.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Mantente firme y continúa hacia adelante, no debes flaquear o cuestionarte las cosas porque hoy arreciarán más las complejidades. Pero en el fondo tú sabes que estás en una vía correcta y debes seguir adelante sin temor, da igual si quizás se pierde algun combate, sino que es el triunfo final lo que de verdad debes perseguir.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy será un día afortunado gracias a la magnífica influencia del Sol sobre tu signo. Es una hora favorable a triunfos y sueños que al fin se concretan, aunque en realidad todo ello ocurrirá como éxito de tu trabajo y sacrificios, la fortuna tan solo te brindará un pequeño empujoncito final. Brillarás entre las demás personas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Debes ser prudente y meditar las cosas antes de realizarlas, especialmente en los temas que estén relacionados con el dinero y los bienes. Ten precaución con lo que firmas, las influencias astrales te advierten del peligro de engaños y traiciones, no tomes ninguna decisión si las cosas no son del todo claras.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

El bien siempre se impone contra el mal, aunque a veces obtengas muchas cachetadas por el camino, pero al final siempre hay algo o una persona que restablece las cosas a su orden correcto. Y esto es lo que te ocurrirá hoy, porque de la misma forma que otros te traicionan también encontrarás grandes ayudas sorpresivas.